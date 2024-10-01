В Башкирии увеличат сумму выплат участникам СВО

Ежедневно в пункт отбора съезжаются со всей республики, чтобы подписать документы и отправиться в зону СВО. Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Среди желающих есть и женщины. Однако для них есть ограничения: заключать контракт они могут до 45 лет и с медицинским профильным образованием. За помощь в привлечении людей на контрактную службу волонтерам также предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей.