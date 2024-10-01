В Башкирии стартовала переработка сахарной свёклы

В Башкортостане фиксируют рекордный урожай свёклы. Предполагаемое количество собранных корнеплодов, а это почти 2,5 млн тонн, в семь раз превышает потребность региона. Главный минус большого урожая – увеличение сроков его переработки. Оба сахарных завода республики работают на предельных мощностях. Но даже этого может быть недостаточно для своевременного завершения сезона. Как стартовала переработка на Чишминском сахарном заводе?

Небольшие кристаллы, которые образуются в сиропе благодаря вакуумному аппарату. Так выглядит будущий сахар. Через три часа он поступит в сушильное отделение и приобретет привычный нам белый цвет. В этом году переработку свёклы на Чишминском сахарном заводе начали 18 сентября.

Завод полностью оснащен современным оборудованием. За состоянием техники следят в центре управления. Здесь же наблюдают за концентрацией сахара в корнеплодах. Она должна быть не менее 16 процентов. Все рабочие процессы контролирует начальник смены. Гульнара Михайлова трудится на предприятии уже шестой сезон.

Начальник смены отвечает от подачи до завершающего этапа – это упаковывание сахара в мешки. Мы пытаемся разогнаться, скажем так, войти в свою колею и идем на плановые переработки. Гульнара Михайлова, начальник смены

В этом году сотрудникам предприятия придется работать в усиленном режиме. Все дело в рекордном урожае свёклы. По прогнозам Минсельхоза Башкортостана, сахара из нее получится в семь раз больше, чем необходимо республике.

Продолжается уборка сахарной свёклы. На сегодня убрано уже 43% площадей, или 25 тысяч гектаров. Накопано более 1 млн 100 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 441 центнер с гектара. В прошлом году было 354 центнера. На 27 сентября двумя сахарными заводами заготовлено 249 тысяч тонн сахарной свеклы, два завода работают на предельных мощностях. Ильшат Фазрахманов, и.о. заместителя премьер-министра правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

Чем дольше свёклу будут перерабатывать, тем больше она будет терять в качестве. За этим показателем тщательно следят в лаборатории завода. На свеклопункт корнеплоды поступают из шести районов Башкортостана. Здесь свёклу очищают и мелко нарезают для анализа. 30 тысяч тонн продукта уже успешно переработали, а 40 тысяч тонн хранятся в кагатах и только ожидают проверки.