Радий Хабиров сообщил о высоком миграционном приросте в Башкирии

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства Башкирии в ЦУРе глава региона Радий Хабиров обозначил статистические данные по миграционному приросту населения за семь месяцев текущего года: 2014 человек.

Это хороший показатель. У нас люди приезжают — это и рабочая сила, и люди переезжают к нам, что очень хорошо. Это один из мощнейших показателей самочувствия общества и экономического состояния региона.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Среди регионов Приволжского федерального округа в этом году миграционный прирост населения, помимо нашей республики, был ещё зафиксирован в Татарстане и Удмуртии. В целом по ПФО наблюдалась миграционная убыль на 3 667 человек.

Меры, предпринимаемые руководством республики, помогли переломить многолетний тренд по убыли населения, одним из действующих инструментов в этом вопросе является трудоустройство студентов.

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