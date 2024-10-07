Радий Хабиров сообщил о высоком миграционном приросте в Башкирии

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства Башкирии в ЦУРе глава региона Радий Хабиров обозначил статистические данные по миграционному приросту населения за семь месяцев текущего года: 2014 человек.
Среди регионов Приволжского федерального округа в этом году миграционный прирост населения, помимо нашей республики, был ещё зафиксирован в Татарстане и Удмуртии. В целом по ПФО наблюдалась миграционная убыль на 3 667 человек.
Меры, предпринимаемые руководством республики, помогли переломить многолетний тренд по убыли населения, одним из действующих инструментов в этом вопросе является трудоустройство студентов.