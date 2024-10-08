В Уфе прошла церемония присяги будущих полицейских

Будущие полицейские принесли присягу на верность закону и Отечеству. Торжественная церемония для первокурсников Уфимского юридического института МВД России состоялась на площади перед памятником Героя Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину в уфимском парке Победы.
Поздравляли курсантов почетные гости, руководство Министерства внутренних дел, представители правительства и, конечно же, родственники курсантов. Опытные коллеги пожелали молодым людям высокого мастерства, преданности делу, самоотверженности и мужества.