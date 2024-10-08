Радий Хабиров оценил новый «Башкирский дворик»

По программе комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов выполнили работы на площади, прилегающей к домам №37 и №37/1 по улице Шота Руставели.
На территории отремонтировали и возвели бордюрный камень, обновили асфальт и тротуары, смонтировали МАФы, 10 опор освещения и столько же камер, появилась новая парковочная зона. Одним из главных подарков стала детская и спортивная площадки с травмобезопасным покрытием. Несколько лет назад руками уфимца Анатолия Кочкина на территории создан уникальный сад во дворе: здесь растут туи, пробковое дерево, розовые кусты, а вокруг деревьев установлены скульптуры. «Мини-Версаль» при благоустройстве бережно сохранили.
Уникальная программа «Башкирские дворики» инициирована главой региона еще в 2019 году. Она включает в себя перечень работ по благоустройству, начиная от асфальтирования и установки видеокамер, заканчивая установкой детской площадки. За пять лет благоустроили 1326 дворов на сумму более 6 млрд рублей. В этом году благоустроят 143 двора в 33 муниципалитетах. Средняя степень готовности — 95%.