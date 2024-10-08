Радий Хабиров оценил новый «Башкирский дворик»

По программе комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов выполнили работы на площади, прилегающей к домам №37 и №37/1 по улице Шота Руставели.

Жители положительно оценивают этот проект, видят, что государство им помогает. Главное, что при благоустройстве мы всегда пытаемся найти баланс между запросами пожилых людей, которым важна спокойная атмосфера, детей, которым необходима физическая активность, и автолюбителей, которые ценят транспортную доступность дворов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На территории отремонтировали и возвели бордюрный камень, обновили асфальт и тротуары, смонтировали МАФы, 10 опор освещения и столько же камер, появилась новая парковочная зона. Одним из главных подарков стала детская и спортивная площадки с травмобезопасным покрытием. Несколько лет назад руками уфимца Анатолия Кочкина на территории создан уникальный сад во дворе: здесь растут туи, пробковое дерево, розовые кусты, а вокруг деревьев установлены скульптуры. «Мини-Версаль» при благоустройстве бережно сохранили.