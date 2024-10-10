В Башкирии прошёл митинг, посвященный Дню воинской славы России

В Иглинском районе состоялся митинг, посвященный Дню воинской славы России. На встрече у мемориала воину-освободителю в парке Победы села Иглино местные жители, представители ветеранских организаций, школьники и юнармейцы почтили память погибших участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и специальной военной операции минутой молчания.

Пришедшие возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Отметим, что День воинской славы отмечается в этом месяце в связи с окончанием битвы за Кавказ во время Великой Отечественной войны.

Мы отдаем дань памяти, выражаем благодарность нашим соотечественникам, которые защищали Отечество. И, конечно же, мы говорим спасибо нашим бойцам, участникам специальной военной операции.

Ляйсан Фазлетдинова, заместитель главы администрации Иглинского района по социальной политике
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