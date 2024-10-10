В Башкирии прошёл митинг, посвященный Дню воинской славы России

В Иглинском районе состоялся митинг, посвященный Дню воинской славы России. На встрече у мемориала воину-освободителю в парке Победы села Иглино местные жители, представители ветеранских организаций, школьники и юнармейцы почтили память погибших участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и специальной военной операции минутой молчания.

Пришедшие возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Отметим, что День воинской славы отмечается в этом месяце в связи с окончанием битвы за Кавказ во время Великой Отечественной войны.