Башкирия расширит сотрудничество с Абхазией

Укрепление международных экономических связей обсудили Радий Хабиров и Аслан Бжания. Встреча состоялась в Доме Республики. Глава Башкортостана подчеркнул, что приоритетным направлением сотрудничества между регионами является туризм. Так, недавно пилотная группа жителей Башкортостана старшего поколения из посетила Абхазию в рамках программы «Башкирско-абхазское долголетие».

Сейчас в Сухуме готовят к открытию аэропорт. Радий Хабиров отметил, что уже прорабатывает вопрос организации прямого рейса в столицу Абхазии из Уфы. Также на встрече обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.