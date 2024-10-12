Новый парк, обновлённые крыши и ремонт дорог: как в Башкирии реализуется ППМИ

В Бижбулякском районе неравнодушные жители сёл и деревень подают заявки на участие в Программе поддержки местных инициатив. Благодаря ей за 10 лет удалось реализовать более 5 тыс. проектов, а из регионального бюджета выделили порядка 3,5 млрд рублей.

В стенах Елбулак-Матвеевского дома культуры всегда звучат чувашские мотивы. Здесь местные жители проводят мероприятия и плетут масксети, но с момента постройки здания, а это больше 50 лет назад, ни разу не проводился капремонт — справлялись своими силами. Теперь крыша протекает, а до прихода зимы осталось немного. Инициативная группа села нашла решение — подала заявку на участие в ППМИ.

Мы плели масксети вот эти, а теперь мы тоже хотим заниматься этим. Почему бы нет? Вот нам обидно, что мы не можем помочь, а так-то мы помогаем всей деревней. Кто соленье-маленье, кто одеяло, кто носки, кто деньгами. Всем, чем можем, помогаем СВО, а нам хотелось бы клуб теплый иметь, чтобы вода не протекала, там на кресла вода идет совсем. Ирина Константинова, жительница с. Елбулак-Матвеевка

По программе поддержки местных инициатив удается закупать оборудование в школы и детсады, благоустраивать дворы, общественные территории, строить дороги. Всё это — за счет собранных средств жителей — не менее 3%, муниципалитета — от 5 до 15%, спонсоров и республики. В этом году из регионального бюджета выделили 600 млн рублей. Из них на один проект выделяют до миллиона 200 тыс.

По программе ППМИ в деревне Сидякбаш появится новый парк «Патриот». На этом месте появится обелиск, посвященный павшим бойцам за нашу родину, а здесь - новый храм, инициированный жителями деревни.

Это пустырь, и жители решили здесь сделать такое святое место. Это парк «Патриот» — аналог парка «Патриот» Москвы, их будет всего лишь два в стране — в Москве и в Сидякбаш. Много было вложено сил, программных мероприятий было много проведено. И получили возможность получить государственную поддержку. Конечно же, они не остались в стороне, собрали множество средств, 1 млн рублей получили поддержку от государства, остальная часть — это спонсоры, средства населения. Александр Семёнов, глава Бижбулякского сельсовета

В прошлом году жители Елбулактамака выступили с инициативой обновить окна местного дома культуры — выиграли проект на 1 млн 100 тыс. рублей, а уже этим летом стали победителями во второй раз. Теперь в селе появится бокс для пожарной машины с хорошей теплоизоляцией.

После этого стимул появился, они вдохновились, выступили с инициативой приобретения и установки пожарного бокса. В этом году этот проект мы претворяем в жизнь. Так-то по договору мы должны завершить это 1 ноября — сдать, но вот на днях уже подрядчик обещает сдать объект. Осталось двери поставить, провести отопление и освещение. Расиф Нигметзянов, глава Елбулактамакского сельсовета