Новый парк, обновлённые крыши и ремонт дорог: как в Башкирии реализуется ППМИ

В Бижбулякском районе неравнодушные жители сёл и деревень подают заявки на участие в Программе поддержки местных инициатив. Благодаря ей за 10 лет удалось реализовать более 5 тыс. проектов, а из регионального бюджета выделили порядка 3,5 млрд рублей.
В стенах Елбулак-Матвеевского дома культуры всегда звучат чувашские мотивы. Здесь местные жители проводят мероприятия и плетут масксети, но с момента постройки здания, а это больше 50 лет назад, ни разу не проводился капремонт — справлялись своими силами. Теперь крыша протекает, а до прихода зимы осталось немного. Инициативная группа села нашла решение — подала заявку на участие в ППМИ.
По программе поддержки местных инициатив удается закупать оборудование в школы и детсады, благоустраивать дворы, общественные территории, строить дороги. Всё это — за счет собранных средств жителей — не менее 3%, муниципалитета — от 5 до 15%, спонсоров и республики. В этом году из регионального бюджета выделили 600 млн рублей. Из них на один проект выделяют до миллиона 200 тыс.
По программе ППМИ в деревне Сидякбаш появится новый парк «Патриот». На этом месте появится обелиск, посвященный павшим бойцам за нашу родину, а здесь - новый храм, инициированный жителями деревни.
В прошлом году жители Елбулактамака выступили с инициативой обновить окна местного дома культуры — выиграли проект на 1 млн 100 тыс. рублей, а уже этим летом стали победителями во второй раз. Теперь в селе появится бокс для пожарной машины с хорошей теплоизоляцией.
Жители деревни Качкиново хотят повторить успех соседей. В следующем году по программе планируют отремонтировать участок дороги по улице Салавата Юлаева. Ее протяженность — 360 метров. Таким образом, в сёлах и деревнях Башкортостана удается решать социально-значимые проблемы. 10 лет назад ППМИ как пилотный проект запустили в Зауралье. С тех пор в республике реализовано более 5 тыс. проектов.