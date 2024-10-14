Валерия Покровская из Уфы отметила 100-летие

В Уфе своё столетие отметила Валерия Покровская. Официально с вековым юбилеем её поздравили представители городской власти. Будучи родом из Златоуста, Валерия Сергеевна прошла через непростое детство. В раннем возрасте ей поставили кардиостимулятор и предсказали короткую жизнь. Однако судьба обошлась с ней иначе.

Валерия Покровская долгие годы трудилась лаборантом и внесла вклад в развитие своей профессии. В память о детстве именинница бережно хранит семейную реликвию – фотоальбом своего отца, датируемый 1914 годом. Несмотря на все трудности и испытания, с которыми ей пришлось столкнуться, юбилярша не теряет оптимизма, оставаясь скромным и очень добрым человеком, признается социальный работник Ольга Курбесова.