Предпринимательница из Башкирии получила золотые медали на выставке «Золотая осень»

Предпринимательница из Шаранского района Надежда Давлетова получила три золотые медали на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Жюри по достоинству оценили фермерские пельмени, национальное блюдо зур-бэлеш и сувенирный каравай. Предприниматель и раньше удостаивалась высокой награды, и теперь в её копилке шесть золотых и одна серебряная медали выставки.

Сама Надежда Давлетова считает, что эти победы — заслуга ее коллектива. В этом году предприятию «Давлетовский хлеб» исполнился 21 год. Пекари и кондитеры выпускают 380 видов продукции, включая полуфабрикаты и салаты. Жители Башкирии смогут попробовать и приобрести блюда на выставке «Золотая осень», которая состоится в ноябре в Уфе.