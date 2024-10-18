Радий Хабиров посетил выставку современного спорта в Уфе

Формирование смыслов и задач на будущее. Такую значимость форума «Россия — спортивная держава» отметил Радий Хабиров. Сегодня глава республики посетил выставочную площадку. Он ознакомился с современным оборудованием для физкультуры и новыми тенденциями в отрасли.

Едва гости заходят в павильон, и уже новшество. Пока не столь распространенный, но набирающий обороты вид спорта — падл-теннис. В отличие от классического здесь можно использовать при игре прозрачные стены, ну а габариты позволяют разместить большее число кортов на одной площадке.

Выставка — настоящая витрина спортивных достижений. Вот, например, Уральский завод тренажеров из деревни Серменево представил первую отечественную импортозамещённую беговую дорожку. Завод — участник инвестиционного часа. Руководитель предприятия поблагодарил главу республики за оказанную помощь.

Здесь же — тренажёры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Тема физической реабилитации сейчас особенно актуальна. Как в контексте поддержки ветеранов, так и воспитания паралимпийских чемпионов.

А вот официальный экипировщик олимпийской сборной показал новую линейку одежды, которую они производят на ишимбайской швейной фабрике в экономической зоне «Алга». Как могут завлекают гостей и на стендах регионов. Московская область предлагает желающим позаниматься йогой в компании симпатичных моделей.

Настоящий аншлаг у стенда Башкортостана. Помимо собственной программы, яркое шоу устраивают и гости. Всех без исключения покорил этот пес, работающий в таможенной службе Московской области.

Форум собрал более 5,5 тыс. человек. Здесь сплошь и рядом настоящие звёзды спорта. Все желающие могли пообщаться с абсолютным чемпионом мира по боксу Артуром Бетербиевым, который всего несколько недель назад выиграл пояс неоспоримого в Эр-Рияде. В Уфе спортсмен не впервые.

А ещё на форуме можно посмотреть факелы олимпийских игр прошлых лет. Здесь представлены раритетные образцы, в том числе и самый первый факел, который несли в 1936 году в Берлине.

Наша ведь задача сейчас — чтобы занимались спортом не только дети, это первоочередно, чтобы и взрослые занимались. Взрослые заботились о своем здоровье, жили дольше, жили комфортно, качественно. Поэтому это огромный смысл имеет. Причем этот Форум, вы знаете, в такой конкурентной борьбе мы выиграли его два года назад и объекты готовили соответствующие. Поэтому я думаю, что эффект он такой, он долгоиграющий будет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан