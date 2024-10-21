Награды бойцам и пожарные депо: итоги оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил завершить строительство бассейнов в Федоровке и Ермолаево. Возведение спортобъектов в райцентрах Куюргазинского и Федоровского района затянулось. Задачи чиновники получили сегодня на еженедельном оперативном заседании правительства. Также руководитель региона вручил ордена Шаймуратова двум бойцам — участникам спецоперации. Один из них сейчас проходит реабилитацию, второй находится в отпуске.

За наградой журналист Павел Самойлин выходит на костылях. Чудом выживший участник СВО восстанавливается сейчас на родине. Несмотря на тяжелые ранения, говорит, готов вновь встать в строй. Второй герой — боец с позывным «Гранит» — начальник штаба мотострелкового полка, в зоне СВО с декабря 2022 года. Глава республики поблагодарил их за службу, мужество и героизм.

Традиционно глава республики подвел итоги прошедшей недели, на которой главным событием в масштабах страны стало проведение форума «Россия — спортивная держава» и визит в Уфу главы государства Владимира Путина. Радий Хабиров рассказал, что во время рабочей встречи с президентом страны он доложил о развитии республики и обозначил темы, где требуется поддержка федерального центра.

Это касается транспортной инфраструктуры и спортивных объектов ещё двоих. Была проведена комплексная и непростая работа, я хочу всех поблагодарить за это. Могу сказать, что президент всё очень внимательно выслушал, что мы представили и рассказали о республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель АПК республики доложил о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности. В регионе созданы условия для ее продовольственной независимости. Местные производители обеспечивают жителей Башкортостана основными продуктами питания. При этом торговые взаимоотношения, несмотря на санкции, продолжают набирать оборот. Сейчас регион экспортирует сельхозпродукцию в 44 страны мира.

В 2024 году предприятия отгрузили пищевой продукции на 117 млрд рублей. Рост объёмов производства продуктов наблюдаем практически по всем ключевым позициям. Ильшат Фазрахманов, и. о. заместителя премьер-министра правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

К проведению форума «Россия — спортивная держава» было открыто несколько крупных объектов, таких как Дворец борьбы и Центр фехтования, а вот достроить бассейны в двух муниципалитетах оказалось проблемой. Радий Хабиров дал соответствующие поручения.

Быстро построили Дворец борьбы и Центр фехтования, почему бассейн в Фёдоровке тогда так долго строим? Прошу взять этот вопрос под контроль. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Подняли на заседании и тему строительства новых пожарных депо в республике. Станции особенно нужны в отдаленных селах. Так, в этом году они появились в Красноусольском и селе Сайраново Ишимбайского района. Сейчас также ведется работа по созданию спасательного отряда на Нугушском водохранилище.