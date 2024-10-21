В Башкирии прошли учения поисково-спасательных отрядов

В минувшие выходные в Абзелиловском районе прошли II Межрегиональные учения для поисково-спасательных отрядов. Одним из главных направлений стала съемка датасета изображений для нейросети БПЛА. Башкирию выбрали из-за уникального ландшафта.
Съемки позволят «обучить» программу самостоятельно обнаруживать потерявшихся. Кроме того, нейросеть будет работать на беспилотниках, летающих на большой высоте и покрывающих большую зону поиска.
В учениях участие приняли представители поисковых отрядов из нескольких десятков регионов страны. Пользование специнструментами, стратегии прочеса местности, оказание первой помощи и психологической поддержки, работа со СМИ. В течение нескольких дней эксперты обучали этому волонтеров.
А чтобы применить новые навыки, участникам дали задание — найти потерявшихся людей. Ситуация была максимально приближена к реальной. Учения прошли при поддержке организации «Ломая барьеры» и Фонда грантов главы республики.