Глава Башкирии рассказал о развитии пассажирских ж/д перевозок

Глава Башкортостана рассказал о развитии железнодорожных пассажирских перевозок в регионе. Поводом для этого стал предстоящий 15 декабря старт движения пассажирского фирменного поезда Уфа – Москва – Уфа.

Радий Хабиров написал в соцсетях, что новый состав сформируют из новых, современных вагонов, благодаря чему люди за сутки смогут с комфортом добраться до столицы. Он отметил, что проект обещает быть успешным.

Также глава республики сообщил, что в 2025 году в регион поступят четыре пригородных поезда «Финист» к двум имеющимся, которые курсируют по маршруту Уфа – Белорецк – Инзер. Его планируется продлить в 2026 году до Магнитогорска.