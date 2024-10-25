В Башкирии состоялся показ фильмов о героях СВО

В Хайбуллинском районе прошел показ фильмов о героях СВО, снятых башкирскими кинематографистами. Это анимационная картина «Беzбашенный» и ленты «Танец героя» и «Оберег». «Безбашенный» рассказывает историю Фаниса Хусаинова, который захватил вражескую бронемашину и взял в плен солдат противника.
Документальный фильм «Танец героя» посвящен артисту Сибайского концертно-театрального объединения — Ильнару Хатмуллину, героически погибшему в бою. В картине «Оберег» мать не хочет отпускать сына в зону боевых действий и отнимает фамильный оберег. Но после, поняв ошибку, пытается передать его. Зрителями стали учащиеся старших классов школ района.