В Башкирии состоялся показ фильмов о героях СВО

В Хайбуллинском районе прошел показ фильмов о героях СВО, снятых башкирскими кинематографистами. Это анимационная картина «Беzбашенный» и ленты «Танец героя» и «Оберег». «Безбашенный» рассказывает историю Фаниса Хусаинова, который захватил вражескую бронемашину и взял в плен солдат противника.