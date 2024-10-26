В Уфе прошла отправка бойцов в зону СВО

В Уфе состоялась церемония отправки бойцов в зону проведения специальной военной операции. Провожали бойцов после двухнедельного отпуска традиционно на площадке перед спорткомплексом «Уфа-Арена». С напутственными словами к землякам обратился исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Правительства Башкортостана Ирек Сагитов.

Он поблагодарил отправляющихся за службу и заверил, что республика будет помогать не только участникам СВО на передовой, но и их семьям. Проводить бойцов в зону специальной военной операции пришли родные, близкие и друзья военнослужащих.