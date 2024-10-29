В Башкирии стартовала общеобразовательная программа «Промышленная робототехника»

Химия — это наука, которая очень сильно связана с «Сибуром», потому что весь «Сибур» строится на химии. Нам очень важно, чтобы именно в юном возрасте уже дети начинали не только на теории, но и на практике стажироваться, учиться на опытах, на экспериментах. Робототехника — это второе направление, ввиду того, что сегодня у нас поколение цифры, поколение автоматики.

Андрей Ильин, главный инженер «Полиэф»