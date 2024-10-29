В Башкирии стартовала общеобразовательная программа «Промышленная робототехника»

В Благовещенске стартовала дополнительная общеобразовательная программа «Промышленная робототехника». Новое направление, открытое на базе «Кванториума Башкортостана – СИБУР», позволит повысить уровень участия детей в нацчемпионате среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Компания «СИБУР» приобрела необходимое оборудование и оснастила учебные классы.
Песня как описание воспитанников детского технопарка. Егору Прокофьеву всего 15, а он уже треть жизни посвятил учебе в «Кванториуме Башкортостана — СИБУР». Появление робота «Кука», аналога которого в регионе нет, позволит ребятам со всей республики практиковать полученные знания в робототехнике. Всего за неделю они написали код, запустив его работу.
Есть два варианта управления: полностью ручное, с помощью вот этого персонального компьютера и с помощью кода, который мы пишем на компьютерах. Код на языке программирования.Егор Прокофьев, воспитанник детского технопарка «Кванториум Башкортостана-СИБУР»
Мы являемся региональной площадкой конкурса «Абилимпикс» по компетенции «Промышленная робототехника», мы запускаем два курса. Ребята смогут дистанционно учиться — во время каникул они будут приезжать к нам, и мы в очном формате их будем обучать промышленному роботу «Кука».Марсель Файрузов, директор детского технопарка «Кванториум Башкортостана-СИБУР»
Новая техника дала старт усиленной подготовке детей к чемпионату. Открытие и обустройство лаборатории робототехники поможет ребятам улучшить свои навыки, применив теорию на практике. Помимо этого, в «Кванториуме» обновили и химическую лабораторию.
Химия — это наука, которая очень сильно связана с «Сибуром», потому что весь «Сибур» строится на химии. Нам очень важно, чтобы именно в юном возрасте уже дети начинали не только на теории, но и на практике стажироваться, учиться на опытах, на экспериментах. Робототехника — это второе направление, ввиду того, что сегодня у нас поколение цифры, поколение автоматики.Андрей Ильин, главный инженер «Полиэф»
В «Кванториуме» несколько площадок с высокотехнологичным оборудованием, где готовят новые инженерные кадры, разрабатывают и внедряют инновации и идеи.
Компания «Сибур» закупила все недостающее оборудование для каждого учебного заведения. То есть в каждой школе у нас есть все, чтобы ребята качественно получали образование базовое, а уже возможности «Кванториума» позволяют им прийти дополнительно в свободное от учебы время, заниматься любимым делом.Ольга Зырянова, начальник управления образования Благовещенского района
Начать учиться робототехнике сейчас — значит стать востребованным специалистом в будущем. А для этого у ребят теперь есть возможности.