Радий Хабиров рассказал о заслуженных тренерах из Белорецка

Глава Башкирии рассказал о заслуженных тренерах из Белорецка – о супругах Евгении Гавриловиче и Татьяне Васильевне Сенченко.
Радий Хабиров в День тренера в рамках рубрики #ЖЗЛ_Башкортостан поделился, что семья спортсменов вместе уже 49 лет. И Евгений Гаврилович, и Татьяна Васильевна – заслуженные тренеры России по лёгкой атлетике.
Каждый из супругов имеет почти полувековой педагогический стаж. Среди воспитанников Сенченко — именитые спортсмены, мастера спорта, победители престижных турниров, участники чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Самые знаменитые из них — олимпийцы Галина Богомолова, Лилия Шобухова, Егор Николаев. Строгие, но справедливые, могут пошутить и пожурить — так отзываются о Татьяне и Евгении Сенченко спортсмены. Своим подопечным они помогали и в спорте, и в жизни — определиться с профессией, выбрать вуз. Прививали ребятам ответственность, целеустремленность, трудолюбие.
Сегодня супруги Сенченко вместе с другими тренерами Белорецкого района собрались на открытии мемориала Спортивной славы и достижений Белорецкого района. Памятник установили на средства неравнодушных белоречан по проекту «Атайсал».
Фото: Радий Хабиров.