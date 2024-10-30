Радий Хабиров рассказал о заслуженных тренерах из Белорецка

Каждый из супругов имеет почти полувековой педагогический стаж. Среди воспитанников Сенченко — именитые спортсмены, мастера спорта, победители престижных турниров, участники чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Самые знаменитые из них — олимпийцы Галина Богомолова, Лилия Шобухова, Егор Николаев. Строгие, но справедливые, могут пошутить и пожурить — так отзываются о Татьяне и Евгении Сенченко спортсмены. Своим подопечным они помогали и в спорте, и в жизни — определиться с профессией, выбрать вуз. Прививали ребятам ответственность, целеустремленность, трудолюбие.