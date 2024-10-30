Осенью из Башкирии в армию отправятся более 4000 призывнико

Более 4 тыс. жителей Башкортостана отправятся этой осенью на военную службу. В республиканском призывном пункте состоялась торжественная отправка первой группы. Перед защитниками Отечества выступили представители власти, военного комиссариата, религиозных конфессий, ветераны. Осенняя призывная кампания продлится до конца 2024.

Многие новобранцы направлялись в учебные подразделения, где осваивали современную технику, получали военно-учетные специальности и в дальнейшем проходили службу по специальной подготовке. При этом военнослужащие, проходящие службу по призыву, не привлекаются к участию в специальной военной операции.