"Не смог оставаться в стороне": боец из Башкирии о решении пойти на СВО

— Я общаюсь со своими сослуживцами, среди них есть те, кто сейчас тоже в зоне СВО, да и земляки наши несут достойную службу на спецоперации. Я просто не смог бы оставаться в стороне, когда стране грозит опасность и наши ребята защищают Родину, — рассуждает Нурик. — За повесткой я сам обратился в военкомат, а спустя более чем год снова заключил контракт с минобороны. Сегодня я в звании лейтенанта, являюсь начальником разведки войсковой части.