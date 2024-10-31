"Не смог оставаться в стороне": боец из Башкирии о решении пойти на СВО

Боец с позывным "Нурик" из Аскинского района еще в 2022 году сам попросил выписать себе повестку на специальную военную операцию. Буквально перед самым началом СВО мужчина устроился на новую работу, но это не помешало ему сделать решающий шаг и вновь примерить военную форму.
Журналистам газеты "Аскинская новь" мужчина рассказал: боевый опыт у него был, он понимал, с чем ему придется столкнуться. Боевое слаживание началось в Казани, после чего его назначили командиром отделения разведки.
— В 2013 году я был призван на срочную службу. Пройдя курс молодого бойца, через пять месяцев я заключил контракт с минобороны. Служил в Дагестане, в 2014 году было мое первое участие в спецоперации. Получив ранение, три месяца я провел в госпитале, после чего снова вернулся на службу, — рассказывает контрактник. — Служил до 2016 года и по состоянию здоровья уволился. Службу закончил в звании младшего сержанта и в должности заместителя командира взвода.
Вернувшись в мирное русло, Нурик устроился оператором химобработки на предприятие к нефтяникам, что недалеко от с. Урмиязы. Позже трудился вахтовым методом в Иркутской области. Буквально перед объявлением частичной мобилизации он успел устроиться мастером в ООО «Олеокемикс», а сегодня служит по контракту на СВО. Его рабочее место за ним сохраняется.
— Я общаюсь со своими сослуживцами, среди них есть те, кто сейчас тоже в зоне СВО, да и земляки наши несут достойную службу на спецоперации. Я просто не смог бы оставаться в стороне, когда стране грозит опасность и наши ребята защищают Родину, — рассуждает Нурик. — За повесткой я сам обратился в военкомат, а спустя более чем год снова заключил контракт с минобороны. Сегодня я в звании лейтенанта, являюсь начальником разведки войсковой части.
Контракт с Министерством обороны РФ дал ему возможность не только реализовать свой долг перед Родиной, но и быть частью команды профессионалов, которая ежедневно сталкивается с опасностями и трудностями. Он знал, что это его путь — путь защитника, и несмотря на все трудности, был уверен в своём выборе.
За два года службы за проявленные мужество и самоотверженность Нурик был неоднократно отмечен командованием, его заслуги не остались незамеченными. Государственные награды — медали «За отвагу», «За спасение погибавших» показывают, что боец проявил исключительную смелость и готовность прийти на помощь в критические моменты. А в один из визитов главы администрации района в зону СВО Динис Юсупов передал ему Орден генерала Шаймуратова — его вручают за самоотверженность и героизм.
Напомним, с июля этого года по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова увеличилась сумма выплат от региона — с 205 тысяч рублей до 505 тысяч рублей. Также и в Уфе увеличился размер единовременной денежной выплаты заключившим контракт с Минобороны с 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.
Таким образом, при заключении контракта общая сумма выплат составит 3 млн 850 тысяч рублей.
Все вопросы по контрактной службе от Башкирии можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31 и телефону горячей линии 8-800-550-55-25. Подробнее на сайте башбат.рф или по телефону.