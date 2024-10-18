Боец из Башкирии чудом выжил после удара дрона

Доброволец из Белокатайского района Башкирии под позывным "Робин" был награжден орденом Мужества за проявленный героизм. Во время боя он получил сильнейшее ранение, но смог принять мужественное решение.
"Робин" в зоне СВО служит в составе экипажа танка. В одном из ожесточенных боев его боевая машина смогла обнаружить и поразить позиции ВСУ. Однако во время атаки сам боец оказался под ударом беспилотника, в связи с чем получил тяжелые ранения и лишился правой руки.
Но отчаянный парень не сдался, он, управляя танком, проехал несколько сотен метров и сумел вырулить в безопасное место. Таким образом, спас боевую технику и находившихся там товарищей. Сейчас он проходит лечение в госпитале. За эти мужественные действия наш земляк и награжден боевой наградой.
Напомним, с июля этого года по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова увеличилась сумма выплат от региона — с 205 тысяч рублей до 505 тысяч рублей. Также и в Уфе увеличился размер единовременной денежной выплаты заключившим контракт с Минобороны с 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.
Таким образом, при заключении контракта общая сумма выплат составит 3 млн 850 тысяч рублей.
Все вопросы по контрактной службе от Башкирии можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31 и телефону горячей линии 8-800-550-55-25. Подробнее на сайте башбат.рф или по телефону.