Боец из Башкирии чудом выжил после удара дрона

Напомним, с июля этого года по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова увеличилась сумма выплат от региона — с 205 тысяч рублей до 505 тысяч рублей. Также и в Уфе увеличился размер единовременной денежной выплаты заключившим контракт с Минобороны с 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.