В Уфе обсудили судьбу памятника Салавату Юлаеву

Памятник Салавату Юлаеву снимут с постамента и вернут после реставрации. О том, как это будет, говорили сегодня на заседании Наблюдательного совета при управлении по охране государственных объектов культурного наследия Республики. В его состав вошли известные общественники, журналисты и известные специалисты по скульптуре, строительству, архитектуре, археологии. В том числе Салават Щербаков.

Автором крупнейшей конной статуи Европы является скульптор Сосланбек Тавасиев. Монумент установили в 1967 году, и за более чем полвека его ни разу не ремонтировали. Проведенная экспертиза показала, что памятник, созданный из нескольких десятков элементов и весом в 40 тонн, срочно нуждается в реставрации. Под воздействием времени и внешних природных факторов в нем образовались коррозия и трещины. Кроме того, укрепления требует и сам курган, на котором установлена статуя.

Состоянием конной скульптуры обеспокоена и общественность. Участники заседания отметили, что реставрация памятника Салавату Юлаеву не вызывает сомнений. По словам экспертов, вернуть постаменту первоначальный вид без снятия его с места невозможно. И это распространённая практика.