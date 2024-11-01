В Башкирии сеть АЗС «ОПТИ» будет помогать поисковому отряду «ЛизаАлерт»

Сеть АЗС «ОПТИ» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявили о начале сотрудничества. Одним из первых регионов совместного проекта стала Республика Башкортостан.

С поступлением информации о пропаже человека члены добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» собираются в оперативном штабе. Теперь в Башкорстане его можно будет развернуть на автозаправочных станциях.

Мы считаем, что это будет очень хорошей помощью в благом деле. Мы сможем размещать штабы, обеспечивать топливом поисково-спасательные службы, также обеспечивать электричеством, горячим питанием, горячими напитками.

Эмиль Абдулин, владелец автозаправочных станций «ОПТИ» в Республике Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии сеть АЗС «ОПТИ» будет помогать поисковому отряду «ЛизаАлерт»

На первой встрече волонтеров отряда с представителями СМИ и общественности поисковики продемонстрировали, как эффективно развернуть на автозаправочной станции оперативный штаб по поиску пропавших людей.

Поиск может же довольно долго длиться, часто это не несколько часов, а несколько дней, недель. И вот прекрасно, что есть возможность нашим координаторам, нашим штабным специалистам размещаться в тёплом помещении, где есть электричество.

Сергей Клецин, куратор по региональному развитию ДПСО «ЛизаАлерт»

Добровольческий отряд «ЛизаАлерт» и сеть АЗС «ОПТИ» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого первые оперативные штабы поисковиков появятся на заправках в Башкортостане и Архангельской области. Постепенно в проект включатся все регионы, где работает сеть «ОПТИ».

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