В Башкирии сеть АЗС «ОПТИ» будет помогать поисковому отряду «ЛизаАлерт»

Поиск может же довольно долго длиться, часто это не несколько часов, а несколько дней, недель. И вот прекрасно, что есть возможность нашим координаторам, нашим штабным специалистам размещаться в тёплом помещении, где есть электричество.

Сергей Клецин, куратор по региональному развитию ДПСО «ЛизаАлерт»