В Башкирии сеть АЗС «ОПТИ» будет помогать поисковому отряду «ЛизаАлерт»

Сеть АЗС «ОПТИ» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявили о начале сотрудничества. Одним из первых регионов совместного проекта стала Республика Башкортостан.
С поступлением информации о пропаже человека члены добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» собираются в оперативном штабе. Теперь в Башкорстане его можно будет развернуть на автозаправочных станциях.
На первой встрече волонтеров отряда с представителями СМИ и общественности поисковики продемонстрировали, как эффективно развернуть на автозаправочной станции оперативный штаб по поиску пропавших людей.
Добровольческий отряд «ЛизаАлерт» и сеть АЗС «ОПТИ» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого первые оперативные штабы поисковиков появятся на заправках в Башкортостане и Архангельской области. Постепенно в проект включатся все регионы, где работает сеть «ОПТИ».