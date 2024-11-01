В Башкирии ветераны СВО завоевали золото на спортивном турнире

Ветераны СВО из Нефтекамска теперь участвуют в спортивных состязаниях. Они вернулись с золотыми медалями с турнира «Герои нашего времени», который проходил на форуме «Россия – спортивная держава». Валерий Алеев и Айбулат Разетдинов поделились своими впечатлениями с Артуром Фазлыевым, замглавы администрации по социальным вопросам.

Турнир собрал около ста спортсменов из восьми регионов и прошёл в Центре спортивной подготовки имени паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Участники соревнований, среди которых были как паралимпийцы, так и ветераны СВО, состязались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, армрестлинге, настольном теннисе и волейболе сидя. Нефтекамцы завоевали золото в волейболе. Артур Фазлыев поздравил их и заверил, что ветераны могут рассчитывать на поддержку.

Турниры предоставляют ветеранам возможность общаться с боевыми товарищами. Фазлыев подчеркнул, что руководство страны уделяет внимание поддержке участников СВО, как тех, кто на передовой, так и тех, кто в тылу.

Айбулат Разетдинов рассказал о своих переживаниях после ранения и поисках себя в гражданской жизни. Он работает в военкомате и занимается спортом, несмотря на здоровье. Валерий Алеев, который также готовится к мирной жизни после службы, подчеркнул, что общение на турнире было для него важным, так как он смог встретить единомышленников и обсудить общие переживания.

Особенным моментом турнира стало общение с Владимиром Путиным. В дальнейшем спорт станет важным инструментом для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Артур Фазлыев пообещал помочь с тренировочным залом и инвентарём, а ветераны уже готовятся к всероссийским соревнованиям по волейболу в Сочи в ноябре.