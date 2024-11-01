Радий Хабиров наградил работников агропромышленного комплекса Башкирии

В Башкортостане отмечают День работников сельского хозяйства. Как отметил глава республики Радий Хабиров на торжественном мероприятии, текущий год выдался для тружеников полей непростым. Ранняя весна, холодное начало лета и проливные дожди внесли свои коррективы в будущий урожай.

Но, несмотря на все трудности, аграрии обеспечили продовольственную безопасность всего региона. Собрали более 3 млн тонн зерна, рекордные урожаи ожидаются по сахарной свёкле, подсолнечнику и масличным культурам. Лидирующие позиции среди регионов России удерживают и башкирские животноводы. Увеличивается количество крупнорогатого скота, а соответственно растут и надои молока.

Сердечно поздравляю вас и всех аграриев республики с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Завершилась уборочная страда, подводятся итоги сельскохозяйственного года. И вы принимаете сегодня заслуженные поздравления и слова благодарности.

Лучших работников отрасли Радий Хабиров отметил лично. Многие из присутствующих на торжественном мероприятии отдали любимому делу больше половины жизни. Но даже спустя десятилетия остались верны своей профессии. Почетные звания и государственные награды были вручены не только успешным руководителям сельскохозяйственных предприятий, но и рядовым сотрудникам и ветеранам аграрного сектора, которые стояли у истоков своих хозяйств и по сей день отдают предпочтение работе на земле.