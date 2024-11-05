В Стерлибашевском районе открылась «Аллея воинской славы и памяти»

На входе появилась большая красная звезда. Была обновлена центральная стела, посвященная погибшим бойцам и ветеранам боевых действий при оказании интернациональной помощи афганскому народу, контртеррористической операции на Северном Кавказе. Кроме того, на аллее установили стелы, посвященные участникам специальной военной операции, танкистам и труженикам тыла и детям войны. Зажегся и Вечный огонь в память обо всех воинах.

На открытии также вручили государственные и ведомственные награды волонтерам, общественникам и всем, кто внес вклад в благоустройство аллеи. Она появилась еще в начале 2000-х. Там появились памятники пограничникам, десантникам, военнослужащим ВМФ и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня почтить память земляков пришли сотни стерлибашевцев. Для многих из них день открытия аллеи – личная история.