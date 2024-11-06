Жителям Уфы рассказали, куда обращаться по поводу уборки снега

В ночь с 5 на 6 ноября в Уфе выпало до 23% от месячной нормы осадков. В администрации города рассказали, что на уборку дорог и улиц вышли 397 единиц техники.

Фото №1 - Жителям Уфы рассказали, куда обращаться по поводу уборки снега

Оставить заявку на уборку снега можно на интерактивной карте «Уфа снежная». Также действует ситуационный центр на базе ЕДДС Уфы, куда можно обращаться по уборке, отоплению и другим вопросам ЖКХ: +7 (347) 277-09-11.

По поводу расчистки снега, если дом и территорию двора обслуживает УЖХ района:

— УЖХ Дёмского района: +7 (347) 281-22-30;

— УЖХ Калининского района: +7 (347) 238-65-11;

— УК Ленинского района: +7 (347) 286-51-74;

— УЖХ Октябрьского района: +7 (347) 235-66-95, +7 (347) 292-73-00 (многоканальный);

— УЖХ Орджоникидзевского района: +7 (347) 286-00-90;

— УЖХ Советского района: +7 (347) 200-23-36, +7 (347) 225-02-40 (многоканальный);

— Диспетчерская Управления жилищного хозяйства Уфы: +7 (347) 235-48-00, +7 (347) 235-95-35.

По уборке и содержанию дорог, мостов и путепроводов:

— Управление коммунального хозяйства и благоустройства: +7 (347) 251-38-11.

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