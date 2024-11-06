Жителям Уфы рассказали, куда обращаться по поводу уборки снега

В ночь с 5 на 6 ноября в Уфе выпало до 23% от месячной нормы осадков. В администрации города рассказали, что на уборку дорог и улиц вышли 397 единиц техники.
Оставить заявку на уборку снега можно на интерактивной карте «Уфа снежная». Также действует ситуационный центр на базе ЕДДС Уфы, куда можно обращаться по уборке, отоплению и другим вопросам ЖКХ: +7 (347) 277-09-11.
По поводу расчистки снега, если дом и территорию двора обслуживает УЖХ района:
— УЖХ Дёмского района: +7 (347) 281-22-30;
— УЖХ Калининского района: +7 (347) 238-65-11;
— УК Ленинского района: +7 (347) 286-51-74;
— УЖХ Октябрьского района: +7 (347) 235-66-95, +7 (347) 292-73-00 (многоканальный);
— УЖХ Орджоникидзевского района: +7 (347) 286-00-90;
— УЖХ Советского района: +7 (347) 200-23-36, +7 (347) 225-02-40 (многоканальный);
— Диспетчерская Управления жилищного хозяйства Уфы: +7 (347) 235-48-00, +7 (347) 235-95-35.
По уборке и содержанию дорог, мостов и путепроводов:
— Управление коммунального хозяйства и благоустройства: +7 (347) 251-38-11.