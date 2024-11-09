В Уфе бойцов проводили в зону СВО после 2 недель отпуска

На боевые позиции после двухнедельного отпуска. В Уфе проводили бойцов в зону специальной военной операции. Торжественная церемония прошла традиционно на площадке перед «Уфа-Ареной». С напутственным словом к военнослужащим обратились представители республиканского военкомата.

Проводить воинов пришли члены их семей и друзья. К месту несения службы бойцов доставят транспортом, выделенным республикой. Пусть отдых был и не такой долгий, но за время отпуска многим удалось не только повидаться с близкими, но и успеть решить бытовые вопросы.