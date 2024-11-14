В Уфе операторы снимают памятник Салавату Юлаеву изнутри

Насколько необходима реконструкция памятника Салавату Юлаеву? Ответ на этот вопрос должен дать документальный фильм «Я вернусь». Самая ответственная и волнительная часть съёмок началась сегодня утром.

Одни из главных действующих лиц сегодня – это бойцы Уфимского поисково-спасательного отряда. Именно они первыми поднялись на памятник, чтобы открыть люк размерами 40 на 40, через который оператор нашего телеканала попадет внутрь монументального сооружения.

В съёмках задействованы трое видеооператоров. Если задача Вадима Лобова – своими глазами увидеть реальную картину изнутри памятника и показать её уже через отснятые кадры зрителю, то Азамат Даянов снимает работу своего коллеги. За процессом сверху с коптера следит Ринат Кашапов.