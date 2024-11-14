В Уфе прошло заседание Госдумы по импортозамещению в электроэнергетике

На Затонской ТЭЦ провели заседание Госдумы по вопросам импортозамещения в электроэнергетике. Участниками совещания стали российские производители оборудования и программного обеспечения для энергетического комплекса, представители электросетевых организаций республики.

Приехали и гости из Беларуси, которые рассказали о своих достижениях. На мероприятии говорили об опыте, проблемах, задачах в этой сфере. К примеру, рассказывали о возможностях для электроэнергетики в IT и цифровых технологиях, кибербезопасности, современных подходах очистки воды, масел, ремонте оборудования. Обсуждали максимально эффективную работу с разными видами энергетического оборудования.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике послушал мнения сотрудников и руководство компаний по тем законопроектам, которые необходимо принять, чтобы быстрее выйти на ускоренный темп развития.