Самый вкусный бишбармак приготовят на гастрофестивале форума «Россия-Казахстан»

Бишбармак – это традиционное мясо-мучное блюдо тюрских народов, но каждый готовит его со своей изюминкой. Так, в Башкортостане для приготовления бишбармака используют баранину или конину, обязательно на кости, а лапшу нарезают небольшими ромбиками или квадратиками. А в ряде регионов Казахстана мясо может быть из четырёх видов — баранина, говядина, конина и верблюжатина. В любом случае профессионалы в приготовлении этого блюда из России и Казахстана покажут свое мастерство на нашем фестивале. Будет очень вкусно.

Наталья Чибрикина, председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана