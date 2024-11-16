Самый вкусный бишбармак приготовят на гастрофестивале форума «Россия-Казахстан»

Гастрофестиваль XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана порадует гостей и участников яркими блюдами с учетом национальных вкусовых предпочтений стран-участниц. Каждый день профессиональные повара будут состязаться в приготовлении новых угощений.

Фото №1 - Самый вкусный бишбармак приготовят на гастрофестивале форума «Россия-Казахстан»

Блюдом дня в честь открытия фестиваля станет наваристый рыбный суп (уха). Конкурсанты из разных регионов России и Казахстана представят его на суд дипломированного жюри Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана. Помимо экспертов выбор сделают и посетители фестиваля, которые смогут попробовать все блюда.

Второй день фестиваля будет наполнен ароматом бишбармака. Готовить участники будут в казанах на открытой площадке гастрофестиваля.

Бишбармак – это традиционное мясо-мучное блюдо тюрских народов, но каждый готовит его со своей изюминкой. Так, в Башкортостане для приготовления бишбармака используют баранину или конину, обязательно на кости, а лапшу нарезают небольшими ромбиками или квадратиками. А в ряде регионов Казахстана мясо может быть из четырёх видов — баранина, говядина, конина и верблюжатина. В любом случае профессионалы в приготовлении этого блюда из России и Казахстана покажут свое мастерство на нашем фестивале. Будет очень вкусно.

Наталья Чибрикина, председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана

Но и это еще не все. Организаторы подготовили мастер-классы от известных шеф-поваров, имена которых пока не раскрываются.

РФ Мария Захарова в приглашении на форум отметила, что гости смогут попробовать авторские блюда народов России, Казахстана и Башкортостана: «Держитесь. Это действительно все очень непросто, но, при этом, очень вкусно».

Напомним, что XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы.

Фото: министерство предпринимательства и туризма РБ. 

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