Республики Алтай и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали и Парламенты республик Башкортостан и Алтай. Прежде для гостей законодательного органа, который, кстати, созвучен башкирскому госсобранию и называется Эл Курултай, провели экскурсию по музею и рассказали об истории регионального парламентаризма.

Коллеги из Алтайской Республики отметили схожие общие корни наших народов, язык и культуру. Несколько веков назад алтайцы, к слову, также добровольно принимали решение о вступлении в состав Российской империи.