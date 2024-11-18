Лейтенант из Уфы: «Защищаю страну, чтобы мои дети не видели ужасов войны»

Лейтенант Сердар Шакулиев из Уфы, командующий танковой ротой полка «Башкортостан» на две недели вернулся домой из зоны СВО. Он стал героем программы «Своих не бросаем» на БСТ, где поделился своим опытом.

Сердар начал службу в феврале 2023 года, подписав первый контракт. После его окончания, вернувшись живым, почувствовал необходимость продолжить дело. Он подписал второй контракт, прошёл обучение в танковом училище в Казани и теперь служит в звании лейтенанта.

Дома его ждут три дочери и супруга, причем третья дочь родилась прямо перед его отпуском. Сердар отметил, что семья не хотела отпускать его на СВО, но сейчас, вероятно, гордится его решением. Он воюет, чтобы его дети не пережили ужасов войны.

Отец Сердара — туркмен, а мать — татарка из Башкирии. В полку служат люди разных национальностей, и несмотря на различия, у них царит братская атмосфера. Безусловно, дисциплина важна, и каждый солдат знает свои обязанности.

Сердар ранее работал слесарем на УМПО и сейчас использует свои навыки для создания защитных устройств для танков. Его позывной — «Каракум» напоминание о пустыне, где он прожил часть жизни.

Хочу поблагодарить всех наших бабушек, сестёр, которые плетут нам маскировочные сети, делают окопные свечи. На каждое время года нужны сети разного цвета — весной позеленее, осенью — пожелтее, зимой — белые. Без надёжного тыла мы бы не сделали того, что сделали сейчас. Когда получаем письма от детей и читаем, я даже плачу иногда. И не стыжусь этого. У меня весь блиндаж обклеен письмами. А одно письмо я всегда ношу в кармане куртки. И когда читаю, хочется плакать. позывной «Каракум»