Лейтенант из Уфы: «Защищаю страну, чтобы мои дети не видели ужасов войны»

Лейтенант Сердар Шакулиев из Уфы, командующий танковой ротой полка «Башкортостан» на две недели вернулся домой из зоны СВО. Он стал героем программы «Своих не бросаем» на БСТ, где поделился своим опытом.
Сердар начал службу в феврале 2023 года, подписав первый контракт. После его окончания, вернувшись живым, почувствовал необходимость продолжить дело. Он подписал второй контракт, прошёл обучение в танковом училище в Казани и теперь служит в звании лейтенанта.
Дома его ждут три дочери и супруга, причем третья дочь родилась прямо перед его отпуском. Сердар отметил, что семья не хотела отпускать его на СВО, но сейчас, вероятно, гордится его решением. Он воюет, чтобы его дети не пережили ужасов войны.
Отец Сердара — туркмен, а мать — татарка из Башкирии. В полку служат люди разных национальностей, и несмотря на различия, у них царит братская атмосфера. Безусловно, дисциплина важна, и каждый солдат знает свои обязанности.
Сердар ранее работал слесарем на УМПО и сейчас использует свои навыки для создания защитных устройств для танков. Его позывной — «Каракум» напоминание о пустыне, где он прожил часть жизни.
У Сердара Шакулиева есть медаль «За отвагу», медаль Суворова, медаль Шаймуратова, медаль участника СВО. Он признаётся, что получает удовольствие от наград, но они не главная цель. Важно быть ценным для своих товарищей. Сердар скучает по своим сослуживцам и пообещал привезти им угощения, когда вернётся на фронт. После окончания службы пока не знает, чем займётся, но фокусируется на завершении текущих задач.