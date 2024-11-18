В Уфе волонтёры делают носилки для нужд СВО

В Уфе волонтеры наладили производство носилок-волокуш для участников СВО. Они необходимы для эвакуации раненых бойцов. Константин Дунюшкин и его команда изготавливают такие носилки с прошлого года и сделали уже более тысячи штук. Мастера устанавливают дополнительные стропы, которые позволяют лучше фиксировать пострадавшего.
Также смещают стропы под разные виды эвакуации. Сейчас изготавливают носилки для бойцов спецподразделений. Также изготавливали саперные кошки-мультитулы. Помощь в доставке изделий на передовую оказывает региональное ОНФ.