В Уфе волонтёры делают носилки для нужд СВО

В Уфе волонтеры наладили производство носилок-волокуш для участников СВО. Они необходимы для эвакуации раненых бойцов. Константин Дунюшкин и его команда изготавливают такие носилки с прошлого года и сделали уже более тысячи штук. Мастера устанавливают дополнительные стропы, которые позволяют лучше фиксировать пострадавшего.