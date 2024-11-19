Радий Хабиров встретился с директором авиакомпании «Азимут»

Авиакомпания «Азимут» планирует увеличить пассажиропоток из Уфы в этом году до 180 тыс. человек. Об этом стало известно на встрече Радия Хабирова с директором перевозчика Павлом Удодом на полях международного форума «Транспорт России».

В ходе беседы стороны также обсудили планы по запуску рейса из Уфы в Горно-Алтайск. Поднимали вопрос о перелетах за рубеж. Из башкирской столицы можно попасть в Тбилиси и Самарканд. Радий Хабиров подчеркнул, что региональные власти предоставляют субсидии для снижения цены билетов на внутренних линиях.