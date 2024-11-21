Многодетная мама из Башкирии: «Была мечта о большой семье»

В Башкортостане, как и в России в целом, готовятся ко Дню матери. Один из самых трогательных и нежных праздников отмечают в последнее воскресенье ноября. 24 ноября поздравления от мужа и от пятерых детей примет и Анастасия Аликаева из Благовещенска. Супруги стараются привить трём сыновьям и двум дочерям свои главные ценности.
Аликаевых можно смело назвать спортивной семьей. Младший сын Павел занимается каратэ. Дома с тренировками помогает отец. А старший, Сергей, увлекается футболом. Играет и в воротах, и в атаке. В семье трое сыновей.
Всего детей пятеро. Старшая уже учится в колледже в другом городе. А младшая, Яна, только ходит в детский сад. Анастасия Аликаева признаётся, что всегда хотела иметь большую семью. И мечта сбылась.
Опытом с Анастасией всегда делилась её мама. И даже сейчас, когда дети подросли, бабушка помогает мудрым советом
Аликаевы уверены: секрет счастливой семьи – в безусловной любви. Родители стараются привить детям чувство справедливости и честность. Объяснить, как важно держать свое слово и получить хорошее образование. И, конечно же, никогда не бросать друг друга и всегда приходить на выручку.