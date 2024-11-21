Многодетная мама из Башкирии: «Была мечта о большой семье»

В Башкортостане, как и в России в целом, готовятся ко Дню матери. Один из самых трогательных и нежных праздников отмечают в последнее воскресенье ноября. 24 ноября поздравления от мужа и от пятерых детей примет и Анастасия Аликаева из Благовещенска. Супруги стараются привить трём сыновьям и двум дочерям свои главные ценности.

Аликаевых можно смело назвать спортивной семьей. Младший сын Павел занимается каратэ. Дома с тренировками помогает отец. А старший, Сергей, увлекается футболом. Играет и в воротах, и в атаке. В семье трое сыновей.

Все разные по характеру. Артемка у нас спокойный, этот шебутной. Пашка слушается еще пока в таком возрасте. По-всякому бывает. Станислав Аликаев

Любим погулять на улице втроем. Можем вчетвером, зимой вот как раз, Яну катаем на снегокате. С горы катаемся. Павел Аликаев

Всего детей пятеро. Старшая уже учится в колледже в другом городе. А младшая, Яна, только ходит в детский сад. Анастасия Аликаева признаётся, что всегда хотела иметь большую семью. И мечта сбылась.

Да, действительно хотели. Потому что у моей семьи тоже много детей, четверо. У мужа тоже трое детей в семье. То есть да, была мечта о большой семье. Анастасия Аликаева, многодетная мама

Опытом с Анастасией всегда делилась её мама. И даже сейчас, когда дети подросли, бабушка помогает мудрым советом

В плане семьи, чтоб жили все дружно, помогали друг другу – это самое главное, чтоб не покидали друг друга. Есть же кто не общается, а они чтобы общались у меня все. В трудную минуту каждый чтоб помог. Это самое главное. Светлана Двойничкова