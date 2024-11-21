В Уфе презентовали выставку «Мир кочевых культур»

Экспозицию организовали по итогам международного этнохудожественного симпозиума «Тура-хан», который провели по инициативе Евразийского музея кочевых цивилизаций минувшим летом. Она представляет собой синтез традиций и современности.

Это работы художников из Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и России, которые, вдохновленные богатой историей и культурой кочевых народов, создали произведения, отражающие их творческие видения и интерпретации древних традиций.

Выставка демонстрирует разнообразие жанров, стилей и техник, используемых художниками: от традиционных методов валяния до современных техник и материалов, от символических изображений до абстрактных композиций.