«Служим дальше»: боец СВО из Башкирии вернулся в полк после ранения

Потерял ногу, но не веру в себя и Победу. Мобилизованный из Башкортостана с позывным «Морпех» после минометного обстрела получил серьёзное ранение, однако после реабилитации и установки протеза снова вернулся в свой полк. По словам военнослужащего, поступить иначе и бросить однополчан он просто не смог.

Пусть уже не строевым шагом, но всё же уверенной мужской походкой «Морпех» продолжает идти к Победе. Позывной взял не случайно — проходил срочную службу в морской пехоте во Владивостоке. На СВО попал после частичной мобилизации. В феврале текущего года получил приказ — эвакуировать тело погибшего сослуживца из серой зоны. Когда группа уже выходила, выполнив задание, их заметил вражеский дрон. А спустя несколько секунд бойцов накрыл миномётный обстрел. Один снаряд разорвался слишком близко.

Спасибо моим парням за то, что меня вытащили под обстрелами, через три часа я уже лежал на операционном столе. Операция прошла хорошо с первого раза. позывной «Морпех»

С «Морпехом» мы познакомились в июне прошлого года. Тогда он вместе с однополчанами оборонял рубежи Донецка. А спустя 8 месяцев получил тяжелое ранение. После длительной реабилитации мог остаться дома. Но принял решение, которого никто не ожидал.

Здесь немного в шоке были, никто не ожидал. Меня хотели на работу перевести в военкомат, но я отказался и приехал сюда. Служим дальше. позывной «Морпех»

На СВО морпех вернулся в звании лейтенанта и в должности командира мотострелкового взвода. Боевые братья офицера, которые за героизм на поле боя также отмечены орденами Мужества, ставят его в пример другим.

Узнал, что морпех тоже серьезное ранение получил, и когда я после госпиталя прибыл сюда и увидел морпеха, был очень рад. Он снова в строю. Настоящий патриот. Молодец. позывной «Гильза»

С морпехом мы уже больше двух лет служим с момента мобилизации. На таких, как он, в принципе, армия и держится. Несмотря на ранение, решил продолжить службу. позывной «Батя»

Сложнее всего объяснить свой выбор вернуться в строй было семье. Но родные приняли решение офицера. Морпех уверен, после скорой победы они снова будут вместе. Ну а пока, пользуясь случаем, он просил передать поздравления с праздником всем тем, кто ждет своих сыновей с фронта.