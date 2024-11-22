«Служим дальше»: боец СВО из Башкирии вернулся в полк после ранения

Потерял ногу, но не веру в себя и Победу. Мобилизованный из Башкортостана с позывным «Морпех» после минометного обстрела получил серьёзное ранение, однако после реабилитации и установки протеза снова вернулся в свой полк. По словам военнослужащего, поступить иначе и бросить однополчан он просто не смог.
Пусть уже не строевым шагом, но всё же уверенной мужской походкой «Морпех» продолжает идти к Победе. Позывной взял не случайно — проходил срочную службу в морской пехоте во Владивостоке. На СВО попал после частичной мобилизации. В феврале текущего года получил приказ — эвакуировать тело погибшего сослуживца из серой зоны. Когда группа уже выходила, выполнив задание, их заметил вражеский дрон. А спустя несколько секунд бойцов накрыл миномётный обстрел. Один снаряд разорвался слишком близко.
С «Морпехом» мы познакомились в июне прошлого года. Тогда он вместе с однополчанами оборонял рубежи Донецка. А спустя 8 месяцев получил тяжелое ранение. После длительной реабилитации мог остаться дома. Но принял решение, которого никто не ожидал.
На СВО морпех вернулся в звании лейтенанта и в должности командира мотострелкового взвода. Боевые братья офицера, которые за героизм на поле боя также отмечены орденами Мужества, ставят его в пример другим.
Сложнее всего объяснить свой выбор вернуться в строй было семье. Но родные приняли решение офицера. Морпех уверен, после скорой победы они снова будут вместе. Ну а пока, пользуясь случаем, он просил передать поздравления с праздником всем тем, кто ждет своих сыновей с фронта.