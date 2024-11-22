В Башкирии жители СНТ опасаются повторного половодья

Жители садового товарищества «Зауфимье» опасаются повторения ситуации, возникшей в этом году во время половодья. Расположенные рядом с Восточным выездом сады оказались подтопленными. Для оценки положения дел и недопущения в будущем подобного на место выехала специально созданная комиссия.
Помимо естественного русла, вода потекла в сады. Небольшая по своим размерам река Юрмаш этой весной принесла большие проблемы для садоводов. Такого паводка на их памяти ещё не было, говорят собственники земельных участков СНТ «Зауфимье». Всё дело в большой стройке, считают дачники.
По мнению автора видео, именно насыпь, прилегающая к мосту над Восточным выездом, стала препятствием для большой воды, которая в итоге напрямую хлынула в сторону садов. Не помогла и местная канава, не справилась с таким потоком.
Со своей проблемой они обращались в разные инстанции. В итоге к дачникам с комиссионным осмотром территорий СНТ «Зауфимье» и садового товарищества «Восход-1» приехали сотрудники прокуратуры, Минэкологии, Управления гражданской защиты и администрации Калининского района Уфы. Они оценили эффективность ранее предпринятых мер по недопущению в будущем подтоплений.
Насколько снежной будет эта зима и каким будет весенний паводок в 2025 году, пока неясно. Люди надеются, что принятые меры при повышении уровня реки окажутся эффективными и вода не подберётся снова к их домам.