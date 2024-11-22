В Башкирии жители СНТ опасаются повторного половодья

Жители садового товарищества «Зауфимье» опасаются повторения ситуации, возникшей в этом году во время половодья. Расположенные рядом с Восточным выездом сады оказались подтопленными. Для оценки положения дел и недопущения в будущем подобного на место выехала специально созданная комиссия.

Помимо естественного русла, вода потекла в сады. Небольшая по своим размерам река Юрмаш этой весной принесла большие проблемы для садоводов. Такого паводка на их памяти ещё не было, говорят собственники земельных участков СНТ «Зауфимье». Всё дело в большой стройке, считают дачники.

По мнению автора видео, именно насыпь, прилегающая к мосту над Восточным выездом, стала препятствием для большой воды, которая в итоге напрямую хлынула в сторону садов. Не помогла и местная канава, не справилась с таким потоком.

В паводковый период вода поднимается в реке Юрмаш и напрямую течёт к нам. Если ранее оно текло в сторону Елкибаево по лесам, леса вырубили, русло перекрыли и направили в сторону нас. Элина Афлятунова, председатель правления СНТ «Зауфимье»

До этого нас никогда так не топило, то есть порядка, как бы старожилы что рассказывают, 40 лет таких подтоплений не было. Александр Ахметов, председатель правления СНТ «Зауфимье»

Со своей проблемой они обращались в разные инстанции. В итоге к дачникам с комиссионным осмотром территорий СНТ «Зауфимье» и садового товарищества «Восход-1» приехали сотрудники прокуратуры, Минэкологии, Управления гражданской защиты и администрации Калининского района Уфы. Они оценили эффективность ранее предпринятых мер по недопущению в будущем подтоплений.