Боец из Башкирии предотвратил атаку дронов

Боец с позывным «Буга» из Абзелиловского района вместе со своими боевыми товарищами смог предотвратить контрнаступление дронов противника. Об этом сообщает издание «Абзелил».

Боец «Буга» вырос в селе Курса Челябинской области на границе двух регионов, а корни его рода уходят в Абзелиловский район. Его воспитали дедушка с бабушкой, а в 2022 году мужчину призвали на срочную службу. Уже через полгода он принял решение подписать контракт.

Командиры бойца отмечают: «Буга» - боец отважный, уже не раз спасал боевых товарищей от неминуемой гибели.