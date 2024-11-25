В Башкирии родились Габриэль Рамон Владимир и Радина

В Башкирии были зарегистрированы самые редкие и распространенные имена новорожденных за период с 1 января по 24 ноября 2024 года. Этот список был представлен на информационно-аналитическом портале Реестр ЗАГС.
Среди самых редких женских имен выделяются Радина, Каусар, Мавия, Зильда и Рина. Что касается мальчиков, то реже новорожденных называли Фиданом, Тахиром, Тимраном, Аббасом и Габриэлем Рамон Владимиром.
Наиболее популярными именами для девочек стали Амина (407 упоминаний), София (357), Эмилия (341), Ева (340) и Арина (326). У мальчиков наиболее распространенными именами оказались Амир (520), Тимур (331), Артем (330), Марк (328) и Эмир (304).