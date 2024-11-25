В Башкирии волонтёрам вручили нагрудные знаки «Народный фронт. Всё для Победы!»

Волонтерам со всей республики вручили нагрудные знаки «Народный фронт. Всё для Победы!». Исполняющий обязанности руководителя администрации Главы Башкортостана Азат Бадранов передал награды тем, кто помогает нашим солдатам на передовой. Это врачи, учителя, предприниматели, госслужащие, активисты Народного фронта и работники предприятий.

Они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают и закупают для бойцов дроны, отправляют технику в зону боевых действий, а также помогают воинам, которые вернулись в республику, в решении бытовых вопросов, реабилитации и лечении и многом другом.