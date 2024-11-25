Боец из Башкирии устроил трогательное поздравление матери

Напомним, в Башкирии для участников спецоперации предусмотрено более 40 мер поддержки. Те, кто подписал контракт с Министерством обороны России, могут рассчитывать на доход от 3,8 миллионов рублей в первый год. Также на различные льготы, включая бесплатные путевки в санатории, освобождение от налогов и бесплатное образование для детей. Полный список мер доступен на сайте Башбат.рф и по телефону 122.