Боец из Башкирии устроил трогательное поздравление матери

Боец из Башкирии, известный под позывным «Хамас», вернулся домой в Давлекановский район, чтобы устроить неожиданный сюрприз ко Дню матери. Трогательными моментами он поделился в своих соцсетях.
До частичной мобилизации он работал в нефтяной отрасли, а когда получил повестку, сразу же отправился в зону СВО.
Напомним, в Башкирии для участников спецоперации предусмотрено более 40 мер поддержки. Те, кто подписал контракт с Министерством обороны России, могут рассчитывать на доход от 3,8 миллионов рублей в первый год. Также на различные льготы, включая бесплатные путевки в санатории, освобождение от налогов и бесплатное образование для детей. Полный список мер доступен на сайте Башбат.рф и по телефону 122.