Боец из Башкирии устроил трогательное поздравление матери

Боец из Башкирии, известный под позывным «Хамас», вернулся домой в Давлекановский район, чтобы устроить неожиданный сюрприз ко Дню матери. Трогательными моментами он поделился в своих соцсетях.

Фото №1 - Боец из Башкирии устроил трогательное поздравление матери

С 2022 года участвую в спецоперации. Давно хотел устроить такой сюрприз своей матери. На День матери всё удачно получилось. Я из Давлекановского района, с семьей переехали в Нижневартовск. Планирую побывать в родных краях, соскучился.

позывной «Хамас»

До частичной мобилизации он работал в нефтяной отрасли, а когда получил повестку, сразу же отправился в зону СВО.

Напомним, в Башкирии для участников спецоперации предусмотрено более 40 мер поддержки. Те, кто подписал контракт с Министерством обороны России, могут рассчитывать на доход от 3,8 миллионов рублей в первый год. Также на различные льготы, включая бесплатные путевки в санатории, освобождение от налогов и бесплатное образование для детей. Полный список мер доступен на сайте Башбат.рф и по телефону 122.

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