В Уфе начнется реставрация памятника Салавату Юлаеву

Стало известно о месте предстоящей реставрации памятника Салавату Юлаеву, который находится в Уфе. Об этом рассказал и.о. начальника управления охраны культурного наследия республики Салават Кулбахтин в программе «Честно говоря» на БСТ.

Сейчас идет процесс выбора места для реставрации, ожидается заключение Главгосэкспертизы из Москвы, которая оценит проект и смету работ. После этого планируется провести конкурс для выбора подрядчика. Памятник имеет федеральное значение и находится под контролем Министерства культуры России. В результате реставрации памятнику вернут его первоначальный темно-серый цвет и восстановят утраченный медальон на груди коня.