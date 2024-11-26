Жители Уфы решают дорожные проблемы благодаря ППМИ

Проблема будет решена. Благодаря программе поддержки местных инициатив на одной из важнейших дорог деревни Елкибаево появится асфальт. За этот проект жители единогласно проголосовали на собрании.

Проблема дорожного покрытия на улице Барбарисовой существует не первый год. Путь длиной чуть более километра проезжают минимум за 15 минут. Когда новое асфальтовое покрытие будет готово, в Елкибаево планируют реализовать аналогичные проекты по улицам Клеверной, Цветоводов, Лавандовой, Млечной, на переулке Добром и проспекте Содружества.