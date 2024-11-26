В Башкирии начались рейды против незаконной рубки ёлок

Согласно данным Минлесхоза, штрафы для граждан варьируются от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Если рубка проводилась с использованием инструментов, таких как бензопилы, или в лесопарковой зоне, граждан ждет штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 500 тысяч рублей, помимо изъятия срубленных ёлок и орудий труда.