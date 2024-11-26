В Башкирии начались рейды против незаконной рубки ёлок

В Башкирии начались рейды по выявлению незаконной рубки ёлок. Инспекторы Минлесхоза занимаются проверкой мест, где могут осуществляться такие действия. Особенно перед Новым годом, когда возрастает активность лесных браконьеров, стремящихся продать ёлки на праздничных рынках. Торговцы, у которых не окажется необходимых документов на вырубку, рискуют столкнуться с проблемами.
Согласно данным Минлесхоза, штрафы для граждан варьируются от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Если рубка проводилась с использованием инструментов, таких как бензопилы, или в лесопарковой зоне, граждан ждет штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 500 тысяч рублей, помимо изъятия срубленных ёлок и орудий труда.
Кроме этого, нарушители обязаны компенсировать убытки, причиненные лесному фонду. Если ущерб превышает 5 тысяч рублей, это может привести к уголовной ответственности с возможным наказанием вплоть до 6 лет лишения свободы.
Операция «Ель-2024» продлится до 8 января. Сообщить о фактах незаконной рубки можно по телефону минлесхоза: 8 (347) 218-14-14.
Фото: минлесхоз РБ.