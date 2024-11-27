Четверо родных братьев из Башкирии служат в зоне СВО

Четверо родных братьев из Архангельского района участвуют в СВО в разных частях фронта. Журналистам удалось пообщаться с их старшим братом, который служит под позывным «Термит».

Он начал службу с первых дней операции и уже имеет боевой опыт, включая действия на Северном Кавказе. «Термит» является подполковником полиции и награждён несколькими медалями, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством II степени».

Два других брата состоят в инженерной бригаде. Один из них, с позывным «Башкир», занимает должность старшего техника роты спецмашин. Он был награждён медалью Жукова за разминирование. Младший брат, известный как «Барсик», командует машиной и также получил две медали за проявленное мужество в боевых действиях.

Второй по старшинству брат с позывным «Учитель» спустя некоторое время также подписал контракт и сейчас служит связистом-гранатометчиком.

Братья уверены в своей победе и передают привет всем, кто их поддерживает.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).