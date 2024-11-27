В Башкирии бывший участник СВО помогает бойцам

Герои всегда найдут свое место в жизни — не только в боевой, но и в мирной. Это доказывают ветераны спецоперации, которые вернулись с передовой и продолжают трудиться во благо республики и страны. Именно так поступили уроженцы Чекмагушевского района.

Вместо боевой амуниции — деловой костюм, а руки легко справляются с клавиатурой. Было бы желание, уверен Руслан Латыпов. Выпускник школы МВД больше 20 лет прослужил в полиции, в октябре 2022-го отправился на СВО в составе одного из добровольческих отрядов Краснодарского края. Руслан Латыпов участвовал в освобождении Артёмовска. Награждён медалью «За отвагу». Защитников Отечества нужно воспитывать с первого класса — убедился на своём опыте.

Сейчас ветеран спецоперации работает начальником отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны Чекмагушевской администрации. Помогает бойцам. Благодаря такой поддержке Денис Шарифуллин снова за партой. Студент Башкирского аграрного университета сдал сессию, перешел на второй курс. Параллельно занимается сбором и доставкой гуманитарных обозов, ремонтом техники для передовой. И в этом ему помогают земляки.