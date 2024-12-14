В Уфе обсудили вопросы сохранения родных языков и национальной идентичности

На базе Евразийского научно-образовательного центра в Уфе прошел научный форум «Язык и идентичность в контексте реализации Стратегии развития башкирского народа». Он стал частью программы шестого съезда Всемирного курултая башкир. Участники форума — эксперты в сфере языковой и национальной политики, этнографии, истории башкирского народа и других этнических групп республики.

На панельной дискуссии «Урал-Алтай-Москва: тюрки России от древности к современности» обсуждались этнополитические проблемы, вопросы национальной и гражданской идентичности. Эксперты отмечают важную роль образования в этом.

Также были представлены проекты по сохранению башкирского языка. На данный момент он в пятерке самых распространенных языков страны, наряду с русским, татарским и чеченским. По данным последней переписи, им владеют более миллиона человек. На дискуссию представили также исследования касательно других тюркских народов. Во многом есть схожесть стоящих задач будущего развития.