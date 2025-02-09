Новые открытия и господдержка: как развивается наука в Башкирии

Они создают генетический паспорт башкирской лошади, спасают пчелу и разрабатывают персонализированную медицину по ДНК. Вот только часть проектов, за которыми стоят ученые республики. На неделе они отметили профессиональный праздник. Как подчеркнул Радий Хабиров, в наши дни именно наука формирует инновационную основу развития общества и государства. От её успехов зависят технологический суверенитет страны, устойчивость и надёжность в общем движении вперед. Недаром Башкортостан занимает первое место в стране по поддержке учёных.

Геном любого живого существа – как конструктор. В нём вся биологическая информация. И учёные института биогенетики уже вовсю научились считывать их и редактировать, меняя те или иные свойства. Впрочем, это, что называется, лишь цветочки. Недавно ученые выиграли мегагрант в полмиллиарда рублей. Одна из задач – выведение новых пород свиней.

А вот в случае с башкирской лошадью цель – не изменить, а именно сохранить исходный код. Учёные разрабатывают генетический паспорт животных, а также создают биобанк, чтобы затем развивать именно эту породу. Похожая работа уже ведется с пчелами, которых генетики также пытаются сохранить.

Что особенно важно, все эти исследования носят прикладной характер. То есть задачи во многом соотносятся с нацпроектами, которые реализуют власти.

Для решения поставленных задач нужны хорошие условия. Вот Радий Хабиров дает старт аппарату, который неформально называют глазами химика. Спектрометр ядерно-магнитного резонанса определяет структуру веществ вплоть до атомов.

Много исследований связано с человеком. Это и персонализированная медицина, и создание новых материалов. В УУНИТе, например, разрабатывают имплантаты для онкобольных, которые помогут замещать пораженные участки костей. Их можно сделать с помощью 3D-печати.

Башкортостан последовательно укрепляет свои позиции в сфере науки. Третий год подряд регион в десятке Национального рейтинга научно-технологического развития. В лидерах Башкортостан и по мерам поддержки молодых учёных. На неделе для них учредили новую ежегодную премию, которая станет дополнительной мотивацией для работы.

Профориентацию можно и нужно проводить с малых лет. Вот и в честь Дня науки детям сотрудников медуниверситета показали, чем занимаются их родители. Малышей познакомили с лабораторными животными и оборудованием, на котором проводят исследования. А ведь у учёных есть что-то общее с детьми. Именно стремление познать неизведанное позволяет открывать новые горизонты. Что касается экскурсии, то очевидно: расчеты организаторов оказались верны. Многие дети уже изъявили желание в будущем попробовать себя в науке и медицине.